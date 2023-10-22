Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası Ankara'da Son Buldu

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası sona erdi. 35 ilden 645 sporcu katıldığı organizasyonda bireysel ve takım müsabakaları yapıldı.

Geleneksel okçulukta Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki 3 gündür süren organizasyona 35 ilden 645 sporcu katıldı.

Şampiyonada bireysel 8-9 yaş kategorisi yarışlarında erkeklerde Asım Talha Buksu, kızlarda Nazlı Hilal Kavak, 10-11 yaş kategorisi erkeklerde Kerem Kemiksiz, kızlarda Fatma Nur Taner, 12-13 yaş kategorisi erkeklerde Mustafa Kerem Ayrancı, kızlarda ise Zeynep Meryem İrdam birinci oldu.

Takım müsabakaları 12-13 yaş kategorisi yarışlarında ise erkek ve kızlarda Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birincilik elde etti.