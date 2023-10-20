Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası Ankara'da Başladı
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Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası'nda kız ve erkek kategorilerinde 650'ye yakın sporcu yarışacak. İlk gün antrenmanlarını tamamlayan sporcular, yarın madalya için mücadele edecek. Şampiyona, 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Geleneksel okçulukta Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, kız ve erkek kategorilerinde 650'ye yakın sporcu yarışacak.
İlk gün gruplar halinde resmi antrenmanlarını yapan sporcular, yarından itibaren madalya için mücadele edecek.
Organizasyon 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Spor