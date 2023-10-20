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Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası Ankara'da Başladı

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası'nda kız ve erkek kategorilerinde 650'ye yakın sporcu yarışacak. İlk gün antrenmanlarını tamamlayan sporcular, yarın madalya için mücadele edecek. Şampiyona, 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.