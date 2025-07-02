Minikler Judo İl Seçmeleri yapıldı
Mardin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası için Eskişehir'de Minikler Judo İl Seçmeleri gerçekleştirildi.
Mardin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası için Eskişehir'de Minikler Judo İl Seçmeleri gerçekleştirildi.
Seçimler, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapıldı. Başarılı olan sporcular ve antrenörler, 15-17 Temmuz'da Mardin'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Başarılı sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor