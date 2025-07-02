Minikler Judo İl Seçmeleri yapıldı

Mardin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası için Eskişehir'de Minikler Judo İl Seçmeleri gerçekleştirildi.

Seçimler, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapıldı. Başarılı olan sporcular ve antrenörler, 15-17 Temmuz'da Mardin'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Başarılı sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR