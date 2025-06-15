Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Aydın'da Başladı

Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Aydın'da Başladı
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Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası, 32 ilden gelen 753 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona, Kuşadası ve Germencik ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Aydın'ın ev sahipliğinde başlarken, 32 ilden gelen 753 sporcu şampiyonluk için ter dökecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Aydın'ın ev sahipliğinde başladı. Şampiyonanın başlangıcında düzenlenen açılış töreninde sporcular bir araya geldi. Şampiyona 32 ilden 39 takım katılırken, müsabakalar Kuşadası ve Germencik ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Nefes kesen mücadelelere sahne olması beklenen şampiyonada yer alan toplam 753 sporcu ise şampiyonluk için ter dökecek. Açılış seromonisinin ardından karşılaşmalar eşzamanlı olarak başlarken, çok sayıda Aydınlı ise şampiyonaya yoğun ilgi gösterdi. Minik hentbolcuların heyecan dolu mücadelesi, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından heyecanla takip edilirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, şampiyonaya katılan geleceğin yıldız sporcularına başarı dileklerini ileterek, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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