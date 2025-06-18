Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı
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Sivas'ta düzenlenen Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 5 bin sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona, farklı yaş kategorilerinde mücadele eden genç güreşçilerin performans sergileyeceği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, kadınlar müsabakalarının tamamlanmasının ardından başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya 5 bin sporcu katılım sağlıyor. Sporcular, beş ayrı yaş kategorisinde (10-11-12-13-14 yaş) üç farklı stilde dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Şampiyona, 22 Haziran Pazar günü sona erecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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