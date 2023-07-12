Minikler, Çalhanoğlu'na forma imzalatabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular

Bayburtlu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun memleketine gerçekleştireceği ziyaret merakla beklenirken, sevenleri forma imzalatabilmek için Saray Bahçesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Sıcak havaya aldırış etmeden bekleyen minik futbol severler güneşin altında saatlerce beklediler. Bir an önce Çalhanoğlu'nun gelmesini isteyen bir çocuk, 'Türkiye'nin gururu Hakan Çalhanoğlu'nu 1 buçuk saattir bekliyorum, beklememe değeceğine inanıyorum' dedi. Milli gurur Çalhanoğlu'nu 7'den 70'e merakla beklediklerini söyleyen Bayram Öztürk isimli vatandaş, 'Gördüğünüz gibi Bayburtlu kardeşlerimiz, çocuklar 7'den 70'e herkes milli gururumuz, milli takımımızın kaptanı, İnter'in vazgeçilmezi Hakan Çalhanoğlu kardeşimizi bekliyor. Bayburt'umuzun gururu kendisini çok seviyoruz ve gurur duyuyoruz. Fırsat buldukça memleketimizi ziyarete geliyor, bizi onurlandırıyor, biz de gururumuzu onurlandıralım' diyerek konuştu. Çalhanoğlu, saat 17.00'de Saray Bahçesi'nde sevenlerinin formalarını imzalayacak.