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Minikler Boluspor Halısaha Tesislerinde Eğlendi

Minikler Boluspor Halısaha Tesislerinde Eğlendi

Spor Haberleri

Bolu'da düzenlenen 'Okul Öncesi Hareket ve Çocuk Şenliği'nde minikler Boluspor Halısaha Tesislerinde hazırlanan eğlenceli parkurlarda yarıştı ve eğlendi. 29 okulun katıldığı yarışmada Aktaş Anaokulu birinci oldu.

Bolu'da düzenlenen "Okul Öncesi Hareket ve Çocuk Şenliği"nde minikler Boluspor Halısaha Tesislerinde hazırlanan eğlenceli parkurlarda eğlendi.

Anasınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik Boluspor Halısaha Tesislerinde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, minik öğrencilerin yarışma heyecanına ortak oldu. Miniklerin düzenlenen eğlenceli parkurlarda kıyasıya mücadele ettikleri yarışmaya, 29 okul katılım sağladı. Yarışmada Aktaş Anaokulu birinci, Kadriyeana Anaokulu ikinci, Mevlana Anaokulu ise üçüncü sırada yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, öğrencileri tebrik ederek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Boluspor Çocuk Bolu Spor Haberler

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