Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya Spor Haberleri Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, ilk gün tatamiden 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla ayrıldı. Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, ilk gün tatamiden 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla ayrıldı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününü, minik judokalar 14 madalyayla tamamladı. Madalya kazanan sporcuların isimleri şöyle: Kadınlar 24 kilo: Belinay Özkaynak (altın), Azra Bakın (gümüş) 28 kilo: Ahsen Yıldırım (altın), Yağmur Kırdar (gümüş) 32 kilo: Sema Nur Yüksel (altın), Ravzanur Doğrul (bronz) 36 kilo: Yağmur İpek Akçay (altın), Berra Çakal (gümüş) 40 kilo: Betül Yılmaz (altın) Erkekler 26 kilo: Amed Altın (gümüş) 30 kilo: Kerem Gür (bronz) 34 kilo: Samet Buluk (gümüş) 38 kilo: Mirsad Özüer (bronz) 42 kilo: Yiğit Erdal Günuğur (gümüş). Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Türkiye Spor Haberler

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