Ankara'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı. 8-13 yaş arası 700 sporcu, geleneksel kıyafetlerle 25, 30 ve 35 metreye ok atacak.

Geleneksel Okçuluk Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde organize edilen şampiyonda, 8-13 yaş arası 700 sporcu mücadele edecek.

Yarışmalar esnasında geleneksel kıyafetler giyen sporcuların 25, 30 ve 35 metreye ok attıkları şampiyona yarın sona erecek.