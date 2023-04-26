Minik yüzücüler madalyaya kulaç attı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükler Yüzme Müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükler Yüzme Müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Yüzme Müsabakaları'na sporcular tarafından yoğun katılım oldu. Çekişmeli geçen yüzme yarışmalarında dereceye giren minik yüzücülere madalyaları düzenlenen törenle verildi. - KAYSERİ