Kaza yapan iki minik sporcu yarışlara kaldığı yerden devam etti. MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yaşanan kaza sonrası annesi gözyaşlarına boğuldu. Sağlık durumları iyi olan sporcular, yarışa devam etti.

- Minik yarışçılar kaza yaptı, annesi gözyaşlarına boğuldu

Kaza yapan iki minik sporcu yarışlara kaldığı yerden devam etti

KOCAELİ - MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de start aldı. Yarışın başlangıcında 2 aracın karıştığı kaza yürekleri ağıza getirdi. Ambulansa alınan ve tedavi edilen 2 sporcu kaldığı yerden yarışlara devam ederken, kaza yapan oğluna sarılan anne gözlaşlarına boğuldu.

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonasının üçüncü ayağı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde sıralama turlarının ardından başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX, Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizason nefes kesen anlara sahne oldu. Micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 ayrı kategoride sporcular ter döktü. Micro kategorisinin ilk etabında 2 aracın karıştığı kaza izleyenlerin yüreğini ağıza getirdi. Kaza üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İlk müdahalesi yerde yapılan 2 sporcu ambulansta tedavi edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen sporcular pistin dışına çıkarıldı. Ambulanstan inen bir çocuğun telaşlanan annesi ise göz yaşlarını tutamayarak oğluna sarıldı. O esnada tribündeki izleyiciler alkışlarla anne ve oğluna destek oldu. 2 sporcu daha sonra yarışa kaldığı yerden devam etti.

"Kaza geçirdiler ama hiç kimsede bir şey yok çok şükür"

Kocaeli Kartepe Otomobil Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Erbir "Otomobil sporlarında olan şeylerden bir tanesi bugün de yaşandı. 3 yarışmacımız temastan dolayı kaza geçirdiler ama hiç kimsede bir şey yok çok şükür. Şu anda da az önceki katagori yarışından da tekrardan yarıştılar. İnşallah ilk ve son olur, güzel temiz kazasız belasız yarış olur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 23 Temmuz Pazar günü 10.50-13.15 saatleri arası ikinci yarışların ardından, 14.15-16.45 arası üçüncü yarışlar koşulacağı öğrenildi. Kategorilerinde ilk 3 dereceyi paylaşan sporculara ise ödülleri verilecek.