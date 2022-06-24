Minik taekwondocular kuşak attı

22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu vererek geleceğin sporcularını yetiştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, taekwondo kursunda başarılı olan 136 sporcu minik için diploma ve kemer takma töreni düzenledi.

"Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak" sloganı ile 22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği taekwondo kursunda başarılı olan 136 küçük sporcu için diploma ve kemer takma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan programa sporcu aileleri ile kursiyerler katıldı. Program kursiyer çocukların gösterisi ile başladı. Büyük beğeni toplayan gösterinin ardından konuşan taekwondo kursu öğrencisi Reyyan Ebrar Manas, 9 yaşında Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz taekwondo kursuyla tanıştığını belirterek, "Taekwondo çok güzel bir branş. Yapılan kuşak sınavında başarılı oldum ve sarı-yeşil kemerden yeşil-mavi kemere geçmeye hak kazandım. Bu spor dalında kendimi geliştirmek ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız Osman Zolan'a şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi.

"Tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz"

Konuşmasına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın şehir dışında programı olması sebebiyle bu özel törene katılamadığını belirtip, selamlarını ileterek başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Özer, taekwondo kursuna katılan başta çocuklar olmak üzere aile ve antrenörlerini tebrik etti. Konuşmaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı Özer, taekwondo kursunda başarılı olan sporculara diploma ve kemerlerini takdim etti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor