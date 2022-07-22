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Minik sporculardan VEDAŞ'a teşekkür ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Minik sporculardan VEDAŞ'a teşekkür ziyareti

Van Demir Spor Kulübünde forma giyen minik hentbolcular, takımlarına verdikleri destekten ötürü VEDAŞ'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Van Demir Spor Kulübünde forma giyen minik hentbolcular, takımlarına verdikleri destekten ötürü VEDAŞ'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Van Demir Spor Kulübü, Alanya'da düzenlenen Türkiye Minikler Hentbol Turnuvasına Van adına katılım sağladı. Turnuvada başarılı sonuçlara imza atan Van ekibi, dördüncü olma başarısı gösterdi. Minik sporcularla VEDAŞ'a ziyarette bulunan takım antrenörü Ferda Göktaşoğlu, "Van'ımızı başarıyla temsil ettiğimiz harika bir turnuva oldu. Farklı yaş gruplarındaki takımlarımızla turnuvada yer aldık. Kalabalık bir grupla Antalya'ya gitmek maddi açıdan bizleri zorluyordu ama VEDAŞ ailesi sağ olsun bizlere bu anlamda destek oldular. Van'ın çocuklarının bu turnuvada yer alması bizim için çok önemliydi. Bizlere verdikleri destekten ötürü tüm kalbimle VEDAŞ ailesine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışları gereğince gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projelere destek verdiklerini vurgulayan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ise "Bölgemizi temsilen Türkiye geneli turnuvalara katılım sağlanması ve buralarda derece elde edilmesi mutluluk verici. Tüm çocuklarımızı gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Farklı branşlarda başarı gösteren sporcularımızın ve takımlarımızın artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda minik sporcular VEDAŞ'a teşekkürlerini belirten plaket takdim etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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