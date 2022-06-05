Minik raketler yaz sezonuna 'Merhaba' dedi - Haberler

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Minik raketler yaz sezonuna 'Merhaba' dedi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Minik raketler yaz sezonuna 'Merhaba' dedi

Yunusemre Belediyespor'un minik raketleri, yaz sezonuna 'Merhaba' diyerek sezonu açtı.

Yunusemre Belediye spor'un minik raketleri, yaz sezonuna 'Merhaba' diyerek sezonu açtı.

Sporun birçok branşında faaliyetlerini sürdüren Yunusemre Belediye spor, teniste yaz sezonunu açtı. Barış Alanı Açık Tenis Kortunda yaz sezonunun ilk startını veren Mavi Beyazlılar, yaz tatili süresince çocuk ve gençlere tenis eğitimi verecek. Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, antrenmanı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili Antrenör Beytullah Solmaz'dan bilgi alırken, sporculara güzel bir sezon diledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediye spor Tenis Antrenörü Beytullah Solmaz, yaz mevsiminin gelişiyle haftanın 6 günü keyifli ve eğlenceli bir çalışma sürecinden geçeceklerini söyledi. Manisa'da tenisi sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Solmaz, tenis oynamak isteyen 6 yaş üzeri çocuk ve gençleri kulübün Yunusemre Belediyesinde devam eden yaz spor okulu kayıtlarına davet etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre Manisa Tenis Spor Haberler

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