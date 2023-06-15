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Minik raketler sertifikalarını aldı

Minik raketler sertifikalarını aldı

Spor Haberleri

Osmangazi Belediyesi'nin verdiği tenis eğitiminden faydalanan 1 ve 2. sınıf öğrencileri kursu başarıyla bitirerek sertifikalarını aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin verdiği tenis eğitiminden faydalanan 1 ve 2. sınıf öğrencileri kursu başarıyla bitirerek sertifikalarını aldı.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirme hedefiyle sporcuya sürekli desteğini sürdüren Osmangazi Belediyesi, verdiği eğitimlerle minik öğrencilere spor branşlarını ve eğitimlerini öğretiyor. NOSAB İlköğretim Okulu'nda, 1 ve 2'inci sınıfta eğitim gören 285 öğrenci Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi'nde 5 günlük tenis temel eğitimi gördü. Minik öğrenciler gördükleri eğitimlerin ardından sertifikalarını Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ve antrenörlerinden aldı. Sertifika törenine öğrenciler aileleriyle birlikte katılırken sevinçleri yüzlerinden okundu. Sertifika törenin ardından aileler, öğrenciler, öğretmenler, eğitmenler ve Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmangazi Belediyesi Gençlik Tenis Spor Spor Haberler

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