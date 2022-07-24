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Minik okçular kıyasıya mücadele etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Minik okçular kıyasıya mücadele etti

Aydın'da gerçekleştirilen okçuluk yarışmasında il birinciliği için yarışan eden minik okçular, kıyasıya mücadele etti.

Aydın'da gerçekleştirilen okçuluk yarışmasında il birinciliği için yarışan eden minik okçular, kıyasıya mücadele etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma Minikler Okçuluk Aydın İl Birinciliği Yarışması, Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Klasik ve makaralı yay kız - erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara 50 genç sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmalarda dereceye giren yarışmalara madalyaları takdim edildi. Aydın il birincilerinin belirlendiği yarışmalar sonunda sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Dereceye giren ve katılım sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Aydın Spor Haberler

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