Üye Girişi
Haberi Paylaş
Minik Leylanur Türkiye şampiyonasında Kocaeli'yi temsil edecek

Minik Leylanur Türkiye şampiyonasında Kocaeli'yi temsil edecek

Spor Haberleri

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Leylanur Yıldırım, Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakalarında kazandığı birincilikle Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazandı.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Leylanur Yıldırım, Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakalarında kazandığı birincilikle Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazandı.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecisi Leylanur Yıldırım, Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakalarına katıldı. Minik sporcu Leylanur Yıldırım, düzenlenen müsabakada 32 kiloda bölge şampiyonu oldu. Minik sporcu, önümüzdeki günlerde Kırşehir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil etme hakkı kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kocaeli Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title