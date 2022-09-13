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Minik karatecilerden 61 madalya

Spor Haberleri

Minik karatecilerden 61 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, 8 Eylül Manisa'nın Kurtuluşu Minik ve Yıldızlar Karate İl Turnuvasında 28 altın, 22 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak Manisa İl Şampiyonu oldular.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, 8 Eylül Manisa'nın Kurtuluşu Minik ve Yıldızlar Karate İl Turnuvasında 28 altın, 22 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak Manisa İl Şampiyonu oldular.

8 Eylül Manisa'nın Kurtuluşu dolayısıyla Manisa Karate İl Temsilciliği tarafından Minik ve Yıldızlar Karate İl Turnuvası düzenlendi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı 55 sporcu ile yer aldı. Müsabakalarda rakiplerine karşı büyük üstünlük sağlayan Manisa BBSK'lı karateciler, turnuvada 28 altın, 22 gümüş, 11 bronz olmak üzere 61 madalya kazanarak; Manisa İl Şampiyonu oldular.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, 61 madalya kazanarak Manisa İl Şampiyonu olan Karate takımı sporcularını ve antrenörü tebrik etti. Altun, Karate takımından Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da madalyalar beklediklerini dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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