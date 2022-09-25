Minik judokalar Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamladı Spor Haberleri Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazandı. Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde minik judokalar 13 madalya kazandı. Milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazanarak organizasyonu zirvede tamamladı. Son gün madalya kazanan sporcular şöyle: Kadınlar 44 kilo Nehir Civelek (gümüş), Berfin Civelek (bronz) 48 kilo Beren Çetin (bronz), Fatma Çiçek (bronz) 52 kilo Nisa Akpınar (bronz) 57 kilo İkra Üzüm (bronz) +57 kilo Emine Bayraktar (altın), Ayça Küçükcesur (gümüş) Erkekler 50 kilo Muhammet Efe Ergün (gümüş) 55 kilo Hüseyin Musri (bronz) 60 kilo Yiğit Dinçer (altın) +60 kilo Ali İhsan Esen (bronz), İsmail Akkaya (bronz) Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Minik judokalar Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.