Minik Futbolcular Çöp Topladı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde minik futbolcular antrenman ve koşu yaptıkları yol kenarındaki çöpleri topladı. Oğuzlar Belediyespor'un 12 yaş altı futbolcuları, 2023 Yaz Spor Okulları kapsamında Çorum Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen kulüplerarası minikler futbol turnuvası F grubunda mücadele ediyor. Minik sporcular, koşu yaptıkları ormanlık alana giden Asarçayı Mahallesi yolunun çevresinde çöp topladı.