Minik Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Hazırlıkları Tamamlandı

Üst Minik Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp tamamlandı.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, ekim ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımda 50 sporcu yer aldı.

Milli takım antrenörlerinden Murat Mut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağı tarihe kadar aralıklarla kampların devam edeceğini belirtti.

Sporcuların performansından memnun olduğunu anlatan Mut, "Bu çocukların arasından en iyi 16'yı seçip Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Amacımız Türk bayrağını Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Milli takım antrenörlerinden Cihan Yurt ise kampa 20 Temmuz'da başladıklarını söyledi.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Yurt, "Teknik ve taktiğin yanında sporcuların özel ve genel kuvvet anlamında gelişimlerini takip ettik. Bir haftalık bir dinlenmenin ardından ikinci etap kampımızı yapacağız. Amacımız ve hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda tüm kategorilerde en iyi dereceleri elde etmek." ifadelerini kullandı.