Minik Erkek Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Kastamonu'da Kamp Yapıyor

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Üst Minik Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Kastamonu'daki kampında 50 sporcu ile çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Serkan Mayda, bu kampın gelişim odaklı olduğunu ve gelecek şampiyonalara hazırlık niteliği taşıdığını belirtti.

Üst Minik Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kamp yapıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, ekim ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımda 50 sporcu yer alıyor.

Milli takım antrenörlerinden Serkan Mayda, AA muhabirine, Bayburt'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ardından milli takım kampını başlattıklarını söyledi.

Kampta 13-14 yaş grubu sporcuların olduğunu anlatan Mayda, "Bu bir milli takım seçmesinden ziyade gelişme kampı. Ardından Çanakkale'de kamp yapacağız." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür eden Mayda, "Bu çocuklar geleceğin boksörleri olacaklar. Gelecekte olimpiyatta bunlar bizi temsil edecekler. Üç kampımız olacak. Çocukları yetiştirip 27 Ekim'de bütün sıkletlerde altın madalya hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
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