- Minik eller kulaç atıyor

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Erdemli Belediyesi'nin açtığı yüzme kurslarında çocuklar, alanında uzman eğitmenlerden yüzme eğitimi alıyor

MERSİN - Mersin'in sahil ilçesi Erdemli'de artan hava sıcaklığıyla birlikte belediye tarafından açılan yüzme kursları büyük talep görüyor. İlçedeki çocuklar havuzlara akın ederken, Erdemli Belediyesi açtığı yüzme kurslarıyla hem çocukların keyifli anlar yaşamasını sağlıyor, hem de alanında uzman eğitmenlerle yüzme eğitimi veriyor.

Sporun her dalında, sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına kadar eğitim veren Erdemli Belediyesi yaz spor kursları çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor. Yüzme kursu çerçevesinde ise 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün profesyonel eğitmenleri tarafından ücretsiz yüzme eğitimi alan çocuklar, havuzlarda serinlemenin keyfini de çıkarıyor.

Çocuklara hem yüzme eğitimi verdiklerini hem de sıcakta eğlenmelerini sağladıklarını ifade eden Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Kamil Boran, "Erdemli Belediyesi olarak haftada üç gün çocuklarımıza yüzme kursu veriyoruz. Yüzme kurslarımıza Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Erdemli Belediyesi mobil uygulamayı indirerek uygulamadan ücretsiz kurslarımıza başvurabilirsiniz" diye konuştu.

Belediyenin çocuklara ücretsiz kurs sağladığı için mutlu olduğunu ifade eden Sahire Sümer, "Erdemli Belediyesi'nin böyle bir kurs avantajının bize sunmasıyla çok mutlu olduk. Çocuklarımız çok mutlu, onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yüzmeyi kursta öğrendiğini ifade eden Berna Yücel, "Yüzmeyi tam bilmiyordum, o yüzden çok sevindim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Havuza geldiği için çok eğlendiğini dile getiren Berk Uçar da, "Havuza geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Hem yüzüp hem de eğlendiğini söyleyen Sahra Şahin ise "Yüzüyorum, kurs alıyorum, çok eğleniyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, tenis, muay thai, kickboks, tekvando, floor curling, atıcılık, bocce, jimnastik, güreşdallarında açılan kurs kayıtları devam ediyor. Kursa kayıt yaptırmak isteyenler Erdemli Belediyesi Mobil Uygulama ve Spor İşleri Müdürlüğü üzerinden başvuru yapabiliyor.