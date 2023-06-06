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Minik eller hentbolda buluştu

Minik eller hentbolda buluştu

Spor Haberleri

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de geleneksel hale gelen ve bu sene 8.'si düzenlenen Minik Eller Hentbol Şenliği başladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de geleneksel hale gelen ve bu sene 8.'si düzenlenen Minik Eller Hentbol Şenliği başladı.

Göksel Erdoğan anısına düzenlenen ve 3 gün sürecek 8. Minik Eller Hentbol Şenliği organizasyonuna bölge illerinden de katılım oldu. 30 takımdan 300 öğrencinin katıldığı şenlik havasında geçen maçlar, Kınıklı Spor Salonunda oynanıyor. Hentbol sporunu sevdirmeyi hedefleyen yarışmalar sonunda tüm katılımcılara madalya verilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli Göksel Spor Haberler

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