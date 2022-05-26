Minik cimnastikçiler Nilüfer'de yarıştı - Haberler

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Minik cimnastikçiler Nilüfer'de yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Minik cimnastikçiler Nilüfer'de yarıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölge Yarışları Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölge Yarışları Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Minikler kategorisinde 8 ilden yaklaşık 100 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve iki gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölge Yarışları büyük heyecana sahne oldu. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Kocaeli'den katılan yaklaşık 100 minik sporcu ferdi ve takım halinde performanslarını sergiledi. Gün boyu süren yarışlar sonunda dereceye girenler Türkiye genel müsabakalarına katılmayı elde ederken madalya ile ödüllendirildi.

Dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Muhammet Aydın ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan verdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cimnastik, Marmara, gençlik, Türkiye, Spor, Haberler

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