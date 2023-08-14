Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Mini-Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda 17 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonaya, 6 erkek, 9 kız takımında 9-10 yaş aralığında 350 sporcu katılıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu Alt Yapı Sorumlusu Mustafa Gödek, gazetecilere, Amasya'da Mini-Mini Hentbol Türkiye Şampiyonasının onuncusunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Gödek, "Bu sene katılım daha iyi, pandemiden sonra biraz zayıflamıştı. Bu sene 9 kız, 6 erkek takımımız geldi. En keyif aldığım hentbol müsabakalarından birisi. Amasya da bu konu hakkında çok iyi hazırlık yapıyor." dedi.

Kayseri Spor AŞ. Spor Kulübü hentbol takımında mücadele eden Zeynep Simay Çamel ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Şu an çok heyecanlıyız." diye konuştu.