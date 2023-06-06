Milwaukee Bucks, Adrian Griffin'i başantrenör olarak atadı

Milwaukee Bucks, 15 yıllık yardımcı antrenörlük kariyerinde görev alan Adrian Griffin'i başantrenör olarak atadı. Griffin, Bucks'ın normal sezonu en başarılı takımı olarak tamamladığı 2020-2021 sezonunda başantrenörlük deneyimini yaşayacak.