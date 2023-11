Milot Rashica : Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, "Grupta son sıradayız. Bu maçın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş yarın sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bodo/Glimt karşılaşmasının öneminin farkında olduklarını belirten Rashica, "Hem ligde, hem de Avrupa'da geride kaldık. Grupta son sıradayız. Bu maçın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı

Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma ile aynı gün Kosova Milli Takımı'nın İsrail ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşı karşıya geleceği ve hangi maçta görev yapacağı yönünde gelen bir soruya Rashica, şöyle cevap verdi:

"Tüm odağımız yarınki Bodo/Glimt maçında. Bundan başka bir şey düşünmüyoruz. Evet böyle durum var. Ayrıca bu FIFA kurallarıyla alakalı bir durum. Şu an odağımız bu değil, bunu konuşmanın zamanı da değil. Kulübümüz de bununla ilgili gerekli açıklamayı zaten yapar" diye konuştu.

"BURAK HOCANIN BİZE VERDİKLERİNİN KARŞILIĞINI DAHA FAZLA ÇALIŞARAK, DAHA İYİ SONUÇLAR ALARAK VERMELİYİZ"

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın çok çalışkan biri olduğunu ancak ona istedikleri sonuçları veremediklerini belirten Rashica, "Burak hocamız ile göreve başladığından beri çok iyi bir ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. İkili ilişkimiz, soyunma odasındaki tarzı, davranışları çok iyi. Bizi her zaman geliştirmeye çalışıyor. Özellikle benim kötü olduğum yanları geliştirmeye çalışıyor. Her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör kendisi. Ancak üzgünüm, ona istediğimizi veremedik. Onun bize verdiklerinin karşılığını daha fazla çalışarak, daha iyi sonuçlar alarak vermeliyiz" şeklinde konuştu.