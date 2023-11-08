Milot Rashica: "Kaybedecek bir şeyimiz yok"

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Milot Rashica, Bodo/Glimt maçından ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Hem ligde hem Avrupa'da geride kaldık. Grupta son sıradayız. Kaybedecek bir şeyimiz yok" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Norveç ekibi evinde Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Yarın saat 20.45'te başlayacak bu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Bodo/Glimt mücadelesinin öneminin farkında olduklarını belirten Rashica, "Hem ligde hem Avrupa'da geride kaldık. Grupta son sıradayız. Kaybedecek bir şeyimiz yok. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kosova - İsrail maçıyla alakalı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Kasım Pazar gününe ertelenen Kosova - İsrail karşılaşmasında Kosova Milli Takımı kadrosunda yer alması halinde aynı gün Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini kaçıracağının hatırlatılması üzerine Milot Rashica, "Öncelikle yarınki maça odaklandık. FIFA kurallarıyla alakalı bir durum. Şu an odağımız bu değil, bunu konuşmamızın zamanı da değil. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapar" diye konuştu.

"Burak hocamızla (Yılmaz) iyi ilişkimiz var"

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ile takım olarak iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu da aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Burak hocamızla geldiğinden beri iyi ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Soyunma odasındaki davranışları çok iyi. Bizi geliştirmeye çalışıyor, beni de öyle. Her şeyini veren bir teknik direktör. Antalyaspor maçından sonra üzgündük, ona istediklerini veremedik. Ona bu istediklerinin karşılığını daha çok çalışarak vermeliyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL