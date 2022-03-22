Millilerin rakibi son maçında galip geldiği Portekiz

Milliler, 5'i resmi 3'ü özel olmak üzere Portekiz ile yaptıkları 8 maçta 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakibini ilk kez 1955 yılında gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, 2012 yılında ise yine bir hazırlık maçında Lizbon deplasmanında 3-1'lik skorla rakibini mağlup etmeyi başardı. Sahadan 6 kez mağlup ayrılan Portekiz Milli Takımı son dönemlerde hücum hattındaki tehlikeli oyuncularıyla ön plana çıkıyor.

FIFA Dünya Kupası Play-Off Yarı Final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı bu maçı kazanması halinde İtalya - Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle Dünya Kupası bileti için Konya'da kozlarını paylaşacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor