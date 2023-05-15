Millilerin Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
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Millilerin İtalya'da düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.
Millilerin İtalya'da düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-15 Ekim tarihlerinde Caorle kentinde gerçekleştirilecek organizasyon için kuralar çekildi.
Avrupa Şampiyonası'nda 10 kadın, 12 erkek takımı yer alacak.
Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda İtalya, Almanya, Macaristan ve Hırvatistan'la mücadele edecek.
B Grubu'nda yer alacak Erkek Milli Takımı ise Sırbistan, Almanya, Ukrayna, Macaristan ve Letonya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor