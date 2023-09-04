Millilerin, Avrupa şampiyonluğu Edirne'de coşkuyla kutlandı

Edirne'de bir parka kurulan dev ekranda Türkiye- Sırbistan final maçını izleyen yüzlerce kişi heyecan dolu anlar yaşadı.

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Final maçı, Edirne Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda dev ekranda büyük bir heyecanla izlendi. Parkta toplanan yüzlerce kişi, Türk bayrakları, alkışlar ve tezahüratlarla Filenin Sultanları'nın final heyecanına ortak oldu. Şampiyon sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. - EDİRNE