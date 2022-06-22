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Millilerin, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'ndaki mücadelesi başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Millilerin, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'ndaki mücadelesi başlıyor

EGA'nın (European Golf Association) düzenlediği ettiği ve Avrupa'da golfün en önemli organizasyonlarından biri olan European Amateur Championship, 22-25 Haziran tarihlerinde İspanya'nın Valensiya kentinde yapılacak.

EGA'nın (European Golf Association) düzenlediği ettiği ve Avrupa'da golfün en önemli organizasyonlarından biri olan European Amateur Championship, 22-25 Haziran tarihlerinde İspanya'nın Valensiya kentinde yapılacak. 42 ülkeden 144 sporcunun sahaya çıktığı şampiyona, Parador El Saler Golf Sahası'nda oynanacak.

Avrupa genelinden golfçülerin oynadığı Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nda, TGF Milli Takım Sportif Direktörü ve Golf Milli Takımı Başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde, milli sporculardan İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli dünya sıralamasındaki yerinden dolayı direkt, Taner Yamaç ise ülke WildCard'ıyla şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Valencia İspanya Spor Haberler

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