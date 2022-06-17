Millilerin aday kadrosu belli oldu A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı. Milliler, 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak. Kırmızı-beyazlıların aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: "A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu, Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Berk Demir, Cedi Osman, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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