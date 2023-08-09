- Milliler, U17 Avrupa Sutopu Şampiyonası'na galibiyetle başladı

MANİSA - Manisa'da düzenlenen U17 Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, ilk maçında Romanya'yı 12-8 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi yüzme havuzunda 29 Temmuz'dan buyana devam eden U17 Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye Milli Erkek Takımı, rakibi Romanya'yı 12-8 yenmeyi başararak şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı. Milli takımda Efe Naipoğlu, 4 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Türkiye ile Romanya arasında oynanan maçı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Sutopu Federasyon Başkanı Mete Erol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve çok sayıda sporsever izledi. Tribünlerdeki taraftarların Türk bayrakları ve Romanya bayrakları ile takımlarını desteklemeleri renkli görüntüler oluşturdu.

"Avrupa Şampiyonası Manisa'ya ayrı bir renk getirdi"

Türkiye'nin kazandığı maçın sonunda konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Sutopunda ilimizde önce kadınların maçları oynandı. Şimdi de bugün erkeklerde Avrupa Şampiyonası yapılıyor olması gerçekten son on gün Manisa'ya ayrı bir renk getirdi. Kadınlar şampiyonasında kadın sutopu takımımızın aldığı derecenin şu ana kadarki en iyi derecelerden birisi olması da güzel bir sonuç oldu. Hem ekonomik yönden, hem sosyal yönden çok büyük bir canlılık getirdi. Her şeyden önemlisi sporda çeşitliliği geliştirmek, tüm olimpiyat sporlarında ülkemizin başarılı olmasını sağlamak adına gençlerimizi teşvik etmek için de bu turnuvanın ülkemizde ve Manisa'mızda yapılıyor olmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İlk gün 8 maç oynandı

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın ilk gününde 8 maç oynandı. Turnuvanın açılış maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Fransa, müsabakayı 10-4 kazandı. Sabah seansındaki diğer müsabakalarda Gürcistan, Ukrayna'yı 13-10, Almanya, Malta'yı 9-7, Yunanistan, Hollanda'yı 12-10, Sırbistan da İtalya'yı 12-10 mağlup etti. Akşam seansındaki maçlarda ise İspanya, Hırvatistan'a karşı 13-12, Macaristan da Karadağ'a karşı 11-6'lık skorlarla galip geldi. Günün son maçında C Grubu'nda mücadele den Türkiye, Romanya ile karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 12-8 galip ayrıldı.