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Milliler taktik çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Milliler taktik çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta yarın İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Milli Takım, son çalışmasını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı.

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta yarın İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Milli Takım, son çalışmasını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki çalışmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yapıp, dar alanda pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, ardından taktik çalıştı. Antrenmanı kafileyle birlikte İzmir'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de tribünden izledi. Türkiye, yarın oynanacak maçla 13.5 yıl sonra ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

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