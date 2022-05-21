Milliler Beach Pro Tour'da İlk 18'e Kaldı - Haberler

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Milliler Beach Pro Tour'da İlk 18'e Kaldı

ANKA - Emel Türegün - Spor
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Milliler Beach Pro Tour'da İlk 18'e Kaldı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Hasan Hüseyin Mermer - Safa Urlu ikilisinden oluşan milliler, adını son 18 takım arasına yazdırdı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Hasan Hüseyin Mermer - Safa Urlu ikilisinden oluşan milliler, adını son 18 takım arasına yazdırdı.

Kuşadası'nda dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge' heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ana Tabloda yer alan Hasan Hüseyin Mermer - Safa Urlu ikilisinden oluşan Plaj Voleybolu Milli Takımı, ilk maçında Norveç'e 2-0 mağlup olmasına rağmen Avusturalya'yı 21-19 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını son 18 takım arasına yazdırdı.

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği maçın ardından sonucu değerlendiren Safa Urlu, "Bizim için çok önemli bir maçtı. İlk maçı kaybettik, gruptan çıkabilmemiz için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kötü bir turnuva başlangıcı olsa da devamını iyi getirmek bizim elimizde. Bu maçı da net bir skorla aldık. Rakibimizi bekliyoruz" dedi.

Hasan Hüseyin Mermer ise "Yarın tekrar sahada olacağız. Sabah kötü bir oyun oynamıştık. Ama bu akşam gerçek oyunumuzu gösterdik. Tüm Aydın halkını yarın bizi desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, ana tablo karşılaşmalarında Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisinden oluşan Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımı da ilk maçında Amerika'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki ikinci maçında da İtalya'ya aynı skorla yenilerek turnuvaya veda etti.

ANKA / Emel Türegün - Spor

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