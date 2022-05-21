Milliler, plaj voleybolunda ilk 18'e kaldı - Haberler

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Hasan Hüseyin Mermer - Safa Urlu ikilisinden oluşan milliler, adını son 18 takım arasına yazdırdı.

Kuşadası'nda dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge' heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ana Tabloda yer alan Hasan Hüseyin Mermer - Safa Urlu ikilisinden oluşan Plaj Voleybolu Milli Takımı, ilk maçında Norveç'e 2-0 mağlup olmasına rağmen Avusturalya'yı 21-19 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını son 18 takım arasına yazdırdı.

Hasan Hüseyin Mermer ise açıklamasında, "Yarın tekrar sahada olacağız. Sabah kötü bir oyun oynamıştık. Ama bu akşam gerçek oyunumuzu gösterdik. Tüm Aydın halkını yarın bizi desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor