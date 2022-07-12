Milliler, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milliler, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Milliler, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu

U22 Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV U22 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.

U22 Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV U22 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U22 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U22 Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İtalya'ya 29-27, 25-18, 22-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Milliler, şampiyonanın ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Hollanda ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title