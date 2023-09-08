Milliler, Ermenistan maçının son çalışmasını ESTÜ Stadyumu'nda yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşması öncesinde son hazırlıklarını Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Stadyumu'nda yaparak maç saatini beklemeye başladı.

2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam saat 21.45'te Ermenistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı maç öncesi son hazırlıklarını Eskişehir Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda yaptı. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Stadyumunda Ay-yıldızlı sporcuları karşıladı. Rektör Özan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çiçek vererek başarı dileklerinde bulundu.

Eskişehir Yeni Stadyumunda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. - ESKİŞEHİR