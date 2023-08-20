Milliler Avrupa Şampiyonası'nda

Atletizm Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası, 21-26 Ağustos 2023 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek.

İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen 9 sporcu boy gösterecek. Federasyon Başkanı Kerim Vural konu ile alakalı yaptığı açıklamada, "Milli Atletlerimizin başarılarına yeni bir başarı ekleyeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Yüreğimiz onlarla beraber Polonya'da atacak. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak Milli sporcular:

Hasan Baydaş (1994)

Yasin Poyraz (1999)

Şükrü Çetinkaya (1993)

Yasin Süzen (1994)

Murat Ekinci (1996)

Ata Utkucan (2001)

Muhammed Çakır (1995)

Alperen Akbulut (1995)

Fatma Gül Bölüktaş (1996) - İSTANBUL