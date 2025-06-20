Milli Yüzücülerden Comen Kupası'nda Başarı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda milli yüzücüler, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Milli yüzücüler, Sırbistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Taylan Uygur, 400 metre serbestte 4.01.58'lik derecesi ile altın madalyaya ulaştı.

Beril Çağrı da 400 metre serbestte 4.23.75'lik derecesi ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Arel Gültekin, Uygar Kahraman, Kırhan Yılmaz ve Utku Ulucan'dan oluşan 4x100 metre serbest erkek bayrak takımı ise 3.29.49'luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Tuana Betül Ergün, Beril Çağrı, Derin Akar ve Duru Düzen'den oluşan 4x100 metre serbest kadın bayrak takımı da 3.55.49'luk dereceyle bronz madalya elde etti.

Utku Ulucan 200 metre sırtüstünde 2.03.14'lük derecesiyle, Lina Deniz Oğuzhan da 200 metre sırtüstünde 2.21.98'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

Brighton, Ferdi'den sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.