Milli yüzücüler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek - Haberler

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Milli yüzücüler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli yüzücüler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 2 milli sporcu yer alacak.

Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 2 milli sporcu yer alacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, 18-25 Haziran'da başkent Budapeşte'de gerçekleşecek şampiyonada Türkiye'yi teknik direktör Eray Açıkgöz'ün yönetiminde 2 erkek sporcunun temsil edeceği aktarıldı.

Macaristan'da milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir ve Emre Sakçı'nın ay-yıldızlı mayoyu giyeceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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