Milli yüzücüler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek - Haberler

Milli yüzücüler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 2 milli sporcu yer alacak. Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 2 milli sporcu yer alacak. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, 18-25 Haziran'da başkent Budapeşte'de gerçekleşecek şampiyonada Türkiye'yi teknik direktör Eray Açıkgöz'ün yönetiminde 2 erkek sporcunun temsil edeceği aktarıldı. Macaristan'da milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir ve Emre Sakçı'nın ay-yıldızlı mayoyu giyeceği kaydedildi. AA / Erkan Tiryaki - Spor Macaristan Spor Haberler

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