Milli Yüzücüler, İslami Dayanışma Oyunları'nda 49 Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli yüzücüler tarihi bir başarı sergileyerek toplam 49 madalya kazandı. Yüzme yarışları başkent Riyad'daki olimpik kompleksinde gerçekleştirildi.
Milli yüzücüler, Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nı 49 madalyayla bitirdi.
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzme yarışları, başkent Riyad'daki Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Oyunlarda tarihi bir başarıya imza atan milli yüzücüler, 28 altın, 13 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 49 madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor