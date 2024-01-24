Milli yüzücüler Doha'daki Dünya Yüzme Şampiyonası öncesi Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor

Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Merve Tuncel, 11-18 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası öncesi Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinden takımlara ev sahipliği yapıyor.

İki bin rakımda bulunmasından dolayı tercih edilen havuz, 2017'den itibaren birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

Yüksek irtifada performanslarını artırmak için kamp yapan milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Merve Tuncel, 11-18 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalya ve olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

"Hazırlıklarımız çok iyi"

Milli takım antrenörü Aykut Çelik, AA muhabirine, Erzurum'un dünyanın en iyi yükselti merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Hazırlıklarında çok iyi gittiğini anlatan Çelik, "Yükselti merkezlerinde antre olmak ve yaşamak kolay değil ama Erzurum bu anlamda daha kolay. Aynı zamanda nem oranı çok düşük. Biz buraya 5. kez geldik ve her gelişimizde en iyi derecelerimizi yaptık. Hazırlıklarımız çok iyi. Son haftaya girdiğimizde çalışmalarımızı daha da yükselteceğiz." dedi.

Milli takım yüzücülerini Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırladıklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Daha sonra bir kez daha yükselti kampıyla birlikte olimpiyatlara hazırlanacağız. Burada iki sporcuyu antre ediyorum. Merve dünya gençlerde üç altın madalyası olan 400, 800 ve 1500 metrede yüzebilen kızımız. Kuzey tamamen yüzmeyi bizimle öğrenen 16 yaşında 1500 metrede dünya gençler şampiyonu. Aynı zamanda Avrupa'nın en genç başarılı sporcu ödülünü aldı. Bu sporcularımız Türkiye'nin geleceği ve umut ışıkları. Bunlardan ikisi de dünya gençlerde madalya alan sporcular. Genç sporcular olmasına rağmen dünya büyüklerde kulaç atacaklar. Biri olimpiyat kotası aldı, diğeri almaya çalışacak. İnanıyorum ki Türk yüzme tarihinde dünya şampiyonasında en genç sporcuyla final yüzme şansını elde edeceğiz. Onun için buradayız. Umarım ki ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz."

"Büyük başarılarla Türkiye'mizi gururlandıracağız"

Kuzey Tunçelli ise Erzurum'a daha az oksijen olduğu için dayanıklılık kapasitelerini artırmak için geldiklerini belirtti.

Antrenmanların güzel geçtiğini söyleyen Tunçelli, "İnşallah kampı güzel bir şekilde bitirip önemli başarılar elde edeceğiz. Önümüzde dünya büyükler şampiyonası var. Onun için çok büyük çalışmalar sarf ediyoruz ve inşallah başarılarla Türkiye'mizi gururlandıracağız. Küçük yaşlarda başarılar elde etmek ve ileriye taşımak benim için çok önemli. Her zaman çalışmaya devam edeceğim. Dur durak bilmeden önüme gelen yarışlarda birinci olmaya çalışacağım. Bugüne kadar katılmış olduğum en büyük şampiyona Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'ydı ve önümüzdeki aylarda olimpiyatlara katılacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." diye konuştu.

Merve Tuncel de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan en genç sporcu olduğunu ve uluslararası müsabakalarda yaklaşık 30'a yakın madalyası olduğunu hatırlattı.

Doha'da gerçekleşecek şampiyona için ön hazırlık yaptıklarını belirten Tuncel, "Doha'daki yarışmada 4x200 serbestte olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yükselti kampı oksijen seviyesinin az olması sebebiyle birazcık daha bizi zorladığı için kapasitemizi artırıyor. Dolayısıyla daha verimli antrenmanlar geçiriyoruz. Şu anda ilk hedefimiz dünya şampiyonasındaki 4x200 serbest bayraktan olimpiyat kotası almak. Bireysel hedef olarak 400, 800 ve 1500 serbestten Paris için olimpiyat averajı almak istiyorum." ifadelerini kullandı.