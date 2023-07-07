Milli Yüzücüler Bulgaristan'da 20 Madalya Kazandı

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Balkan Atlama Şampiyonası ile İkinci Varna Diving Kupası'nda toplamda 20 madalya kazandı. Şampiyonada milli sporcular altın, gümüş ve bronz madalyalar elde etti.

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Balkan Atlama Şampiyonası ile İkinci Varna Diving Kupası'nda 7 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere 20 madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden Gençler Balkan Atlama Şampiyonası'nda Genç A Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde ve ayrıca Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde milli sporcu Sude Köprülü, 2 altın madalya kazandı.

Organizasyonda Genç C Kızlar Kule disiplininde milli sporculardan Asya Gül Ünal ve Genç C Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Yağmur Hira Özhan altın, Genç C Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Belis Sima Aydın gümüş, Genç A Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde Ece Şevval Erzincan ve Genç A Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde Bertuğ Demir bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücüler İkinci Varna Diving Kupası'nda 13 madalya elde etti

Varna kentinde devam eden İkinci Varna Diving Kupası'nda ise Genç A Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde milli sporculardan Ilgın Çimen, Genç E 1 Metre Tramplen Kızlar disiplininde Esila Mira Demirtaş ve Genç C Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Ecrin Geçol, altın madalya kazandı.

Genç D Erkekler 3 Metre Tramplen disiplininde Mustafa Ömer Macit, Genç C Kızlar Kule disiplininde Ecrin Geçol, Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Nesil Bay, Genç E Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Beren Aksoy, Genç D 1 Metre Tramplen Kızlar disiplininde Nesil Bay, Genç E 1 Metre Tramplen Kızlar disiplininde Yade Odabaşı ve Genç A Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde İsa Berk Gök gümüş madalya elde etti.

Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Medine Gül Ünal, Genç E Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Yade Odabaşı ve Genç D 1 Metre Tramplen Kızlar disiplininde de yine Medine Gül Ünal, bronz madalyanın sahibi oldu.