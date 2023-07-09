Milli yüzücüler Bulgaristan'da 11 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen iki turnuvada toplamda 11 madalya kazandı. Gençler Balkan Atlama Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalyalar elde eden yüzücüler, Varna Diving Kupası'nda da başarılı sonuçlar elde etti.