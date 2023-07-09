Milli yüzücüler Bulgaristan'da 11 madalya kazandı
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Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen iki turnuvada toplamda 11 madalya kazandı. Gençler Balkan Atlama Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalyalar elde eden yüzücüler, Varna Diving Kupası'nda da başarılı sonuçlar elde etti.
Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen iki turnuvada 11 madalya aldı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden Gençler Balkan Atlama Şampiyonası'nda Genç C Kızlar 1 metre disiplininde Sevgi Erdem altın, aynı disiplinde Belis Sima Aydın bronz ve Genç A Kızlar Kule disiplininde Simay Arslankan bronz madalya kazandı.
Genç C Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde Uras Efe Akın gümüş, aynı disiplinde Ahmet Ufuk Erol bronz, Genç A Erkekler Kule disiplininde de Bertuğ Demir bronz madalya kazanma başarısını gösterdiler.
Varna Diving Kupası'nda 5 madalya
Varna Diving Kupası'nda ise Genç A Kızlar Kule disiplininde Ilgın Çimen ve Genç C Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde Ecrin Gecol altın, Genç D Kızlar Kule disiplininde Medine Gül Ünal gümüş, Genç D Kızlar Kule disiplininde Nesil Bay bronz madalya kazandı.
Genç A Erkekler Kule disiplininde İsa Berk Gök, birinci oldu.