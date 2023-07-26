Milli Yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Altın Madalya Kazandı
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazandı. 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16/16-17 yaş Türkiye rekorunu kıran Ertürk, büyük bir başarı elde etti.
Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebek erkeklerde 11: 58.62'lik derecesiyle 15-16 / 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor