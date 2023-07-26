Milli Yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Altın Madalya Kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuncer Berk Ertürk, Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazandı. 200 metre kelebek erkeklerde 11:58.62'lik derecesiyle 15-16/16-17 yaş Türkiye rekorunu kıran Ertürk, büyük bir başarı elde etti.