Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800m serbest stilde şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı ve ikinci olimpiyat kotasını aldı.
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, İsrail'in Netanya kentinde devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800m serbest stilde 7: 48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı ve ikinci olimpiyat kotasını aldı.
İsrail'in Netanya kentinde devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800m serbest stilde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 7: 48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli yüzücü, bu derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 1500m'den sonra ikinci kotasını kazandı. - İSTANBUL