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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu

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Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tunçelli, 14:41.89'luk derecesiyle yarışı birinci tamamladı ve ikinci kez Avrupa Gençler şampiyonu oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde rekor kırarak Avrupa şampiyon oldu

Litvanya'nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde suya giren Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14: 41.89'luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve Dünya Gençler, Avrupa Gençler ve Şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak ikinci kez Avrupa Gençler şampiyonu oldu. Kuzey, yarışı 15: 04.04 derecesiyle ikinci sırada bitiren Alman Johannes Liebmann'a 22.15 saniye fark attı. Kuzey Tunçelli'ye ve kürsüye çıkan diğer sporculara madalyalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan takdim etti.

Rekortmen yüzücü, geçtiğimiz sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 14: 58.89'luk derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.

Öte yandan Kerem İlyem 200 metre kurbağalama yarı finalinde 2: 13.83 yüzerek 4. olarak final yüzmeye hak kazandı. Final yarışı 5 Temmuz Cuma günü yüzülecek. Bir diğer yüzücü Arda Akkoyun ise 100 metre kelebekte 53: 45'lik derecesiyle Avrupa 9.'su oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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